Президент Путин присвоил звания заслуженного артиста РФ 11 деятелям культуры

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженных артистов РФ 11 деятелям культуры и искусства. Документ за подписью главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.

Путин присвоил почетное звание артисту-вокалисту Московского государственного академического театра оперы Петру Борисенко, артистке балета Самарского театра оперы и балета Ксении Овичнниковой. Также звание получили артисты группы прим балалаек Академического оркестра русских народных инструментов ВГТРК: главный дирижер Андрей Шлячков и концертмейстер Дмитрий Ибрагимов. Звание заслуженных артистов РФ присвоено артисткам Московского драматического театра имени Станиславского Людмиле Розановой и Татьяне Майст. Аналогичный статус получил артист Ярославского государственного театра юного зрителя имени Розова Иван Баранов. Президент также присвоил почетное звание директору-худруку ансамбля «Россия» имени Зыкиной Дмитрию Дмитриенко, артистке Московского театра «Школа современной пьесы» Татьяне Бегаловой. Кроме того, заслуженными артистами теперь стали артистка балета Государственного академического ансамбля народного танца имени Моисеева Анна Захарова и артист Государственного академического Малого театра России Алексей Дубровский. Ранее Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени виолончелиста и дирижера Сергея Ролдугина.