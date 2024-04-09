Культура 09 апреля 2024, 14:56 Президент ИД «Союз» Воробьев объяснил рост популярности аудиокниг материальной выгодой

Читать 360tv в

Эксперты книжной индустрии заявили о росте популярности аудиоформата во время международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/Fiction. Об этом сообщил RT.

Как отметил президент ИД «Союз» Владимир Воробьев, востребованность аудиокниг связана с материальной выгодой. Такой вариант обходится дешевле, чем печатное издание.

Реклама

Еще одна причина — вклад профессиональных актеров, озвучивающих произведения, пояснил эксперт.