Культура 14 февраля 2024, 19:07 Президент «Эксмо-АСТ» Новиков рассказал, что в книжных трендах у россиян нон-фикшн по психологии и медицине

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Самым популярным жанром книг у россиян в 2023 году стал нон-фикшн по психологии, медицине и истории, а также биографии. Об этом «Снобу» рассказал президент издательской группы «Эксмо–АСТ» Олег Новиков.

Он отметил, что в прошлом году читательский спрос среднем снизился на 1%. Больше всего книги покупают россияне в возрасте от 16 до 24 лет и от 55 до 64 лет. Причем среди них лидируют женщины,

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«Если говорить о перспективах 2024 года, нам кажется, что какие-то негативные тренды удастся преодолеть. Мы надеемся, что появится больше популярных авторов», — подчеркнул Новиков.

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