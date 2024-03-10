Культура 10 марта 2024, 18:38 Презентация фильма «Летучий корабль» прошла в павильоне «Роснефти» РИА «Новости»

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Презентация музыкального фэнтезийного фильма «Летучий корабль» прошла 10 марта в павильоне «Роснефти» на международной выставке-форуме «Россия». Создатель картины, Илья Учитель, рассказал, как проходили съемки, поделился секретами кинопроизводства и ответил на вопросы зрителей.

Новая работа — киноадаптация советского мультфильма 1979 года. Знакомый с детства сюжет дополнили новыми деталями и персонажами.

Это фильм о любви и о мечте — то же самое, что было и в мультфильме. Но рассказываем мы об этом иначе, на другом киноязыке. Илья Учитель режиссер

«Летучий корабль» — трогательная история, где любовь побеждает все. Сюжет знакомый, но герои не нарисованные, а живые. С яркими репликами, эффектными костюмами, прокачанной графикой.

Создатели фильма во время презентации пообщались с публикой. Самые активные гости получили билеты в кино.

Романтическая лента появится в прокате 21 марта, а заглянуть в павильон «Роснефти» на ВДНХ можно уже сейчас: здесь каждая неделя — тематическая. Эту, например, посвятили Ханты-Мансийскому автономному округу. Мастер-классы, квизы, выступления народных коллективов — настоящая магия севера.