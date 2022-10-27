Презентация Федерации мужских хоров состоялась в Москве | 360°

Культура 27 октября 2022, 19:02 Презентация Федерации мужских хоров состоялась в Москве

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В России создали Федерацию мужских хоров. Ее основателем стал художественный руководитель Праздничного мужского хора Московского Данилова монастыря Георгий Сафонов. Презентация организации состоялась в ТАСС. Об этом сообщило utro.ru.

По словам Сафонова, организация выбрала своей целью помощь и поддержку мужских хоровых объединений. Члены Федерации планируют сохранять традиции и развивать певческое искусство в России.

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Организация проведет концерт с участием народной артистки России Светланы Крючковой и Сибирским мужским хором. Мероприятие состоится в Зарядье.

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