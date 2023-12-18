Культура 18 декабря 2023, 15:15 Премию в области музейного дела имени Лихачева учредили в России Любимова: Минкульт учредил первую в Россию премию в сфере музейного дела РИА «Новости»

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Министерство культуры России учредило ежегодную Национальную премию в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава ведомства Ольга Любимова.

«Директора и хранители, реставраторы и экскурсоводы — каждый представитель музейной отрасли вносит неоценимый вклад в сохранение культурного наследия России. И мы хотим отметить значимость этого труда», — заявила она.

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Любимова отметила, что решение о учреждении премии имени Лихачева приняли, чтобы подчеркнуть важность представителей самых разных профессий в музеях страны. Заявки примут от соискателей из всех музеев России.

Награду вручат на фестивале «Интермузей», который возобновит работу в мае 2024 года в новом современном формате.

Ранее премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства вручили в Москве.