18 декабря 2023, 15:15
Премию в области музейного дела имени Лихачева учредили в России
Любимова: Минкульт учредил первую в Россию премию в сфере музейного дела
Министерство культуры России учредило ежегодную Национальную премию в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава ведомства Ольга Любимова.
«Директора и хранители, реставраторы и экскурсоводы — каждый представитель музейной отрасли вносит неоценимый вклад в сохранение культурного наследия России. И мы хотим отметить значимость этого труда», — заявила она.
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Любимова отметила, что решение о учреждении премии имени Лихачева приняли, чтобы подчеркнуть важность представителей самых разных профессий в музеях страны. Заявки примут от соискателей из всех музеев России.
Награду вручат на фестивале «Интермузей», который возобновит работу в мае 2024 года в новом современном формате.
Ранее премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства вручили в Москве.
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