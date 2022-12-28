Культура 28 декабря 2022, 14:58 Премию губернатора в области искусства вручили 20 лауреатам в Хабаровске

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Торжественная церемония награждения лауреатов в области искусства премией губернатора прошла в Хабаровске. Награды получили 20 человек, сообщил сайт transsibinfo.com.

По данным RT, данная премия присуждается скульпторам, писателям, художникам и авторам фильмов за наиболее новаторские произведения, которые внесли особый вклад в культурное наследие региона.

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Отмечается, что премию в области культуры присуждают лауреатам с 1995 года.

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