28 декабря 2022, 14:58
Премию губернатора в области искусства вручили 20 лауреатам в Хабаровске
Торжественная церемония награждения лауреатов в области искусства премией губернатора прошла в Хабаровске. Награды получили 20 человек, сообщил сайт transsibinfo.com.
По данным RT, данная премия присуждается скульпторам, писателям, художникам и авторам фильмов за наиболее новаторские произведения, которые внесли особый вклад в культурное наследие региона.
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Отмечается, что премию в области культуры присуждают лауреатам с 1995 года.
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