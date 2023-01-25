Культура 25 января 2023, 17:46 Премию «Белый слон» могут возродить в 2024 году

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Член правления Гильдии киноведов и кинокритиков Леонид Павлючик рассказал, что кинопремию «Белый слон» смогут при благоприятной общественно-политической обстановке возродить в следующем году. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам Леонида Павлючика, что в прошлом году премию отменили по ряду причин. Среди них отсутствие площадок для обсуждения, невозможность просмотра ряда картин из-за цензуры. Например, в прокат не вышли «Просто человек» с Чулпан Хаматовой, «Ампир V» и фильм Александра Сокурова «Сказка».

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«Надеюсь, что через год премия возродится. Во всяком случае, мы ее пока не хороним. Это будет зависеть и от кинопроцесса, и от того, как будет складываться общественно-политическая обстановка в стране. Сейчас, действительно, многие фильмы недоступны для зрителей и профессионального сообщества, существуют цензурные ограничения», — сказал Леонид Павлючик.

Напомним, российскую премию «Белый слон» вручали под эгидой Гильдии киноведов и кинокритиков России. В этом году планировалось отметить 25-летние награды.