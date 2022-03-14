Премию BAFTA за лучший фильм получила «Власть пса»

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила лауреатов премии. Драма новозеландского режиссера Джейн Кэмпион «Власть пса» признана лучшим фильмом.

Полный список лауреатов опубликован на сайте премии. Кроме приза за лучший фильм, картину «Власть пса» отметили за лучшую режиссуру. Фильм основан на одноименном романе 1967 года американского писателя Томаса Сэдвича. По сюжету, один из главных героев женится. Его брат пытается помешать свадьбе и ради этого начинает манипулировать сыном женщины.

Приза за лучший сценарий удостоилась картина Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца». Лучшим фильмом на иностранном языке стала японская картина «Сядь за руль моей машины».

Приз за лучшую мужскую роль получил американский актер Уилл Смит. Награду 53-летнему исполнителю принесла роль отца теннисисток Серены и Винус Уильямс в фильме «Король Ричард». Приз за лучшую женскую роль присудили Джоэнне Скэнлэн, которая снялась в картине «После любви».

Целых пять статуэток BAFTA получила фантастическая лента «Дюна». Картину отметили за лучшую операторскую работу, лучшую музыку, за лучшую работу художника постановщика, лучшие спецэффекты и лучший звук.