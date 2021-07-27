Опубликован список претендентов на Букеровскую премию 2021 года

Фонд Букеровской премии огласил писателей-претендентов на награду в 2021 году. В итоговый список номинантов вошли 13 писателей. Об этом сообщило РИА ФАН.

В этом году номинантами одной из самых престижных литературных премий стали британец японского происхождения Кадзуо Исигуро, Сунджив Сахота, Фрэнсис Спаффорд, Рейчел Каск и писательница из Сомали Надифа Мохамед.

Также в список попали американские писатели: Ричард Пауэрс, Мэгги Шипстед, Натан Харрис и Патриция Локвуд. ЮАР в этом году представят Дэймон Гэлгут и Карен Дженнингс. Писательница Анук Арудпрагазам представит Шри-Ланку, а от Канады принимает участие в премии Мэри Лоусон.

Председателем жюри в этом году станет историк и писатель Майя Джасанофф. Женщина отметила, что все представленные писатели отличаются особым литературным миром.