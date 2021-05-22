Премия «Слово» выбрала лучшие российские сценарии

Авторы картин «Дорогие товарищи!» и «Глубже!» разделили победу в премии имени драматурга Валентина Черных «Слово». Они победили в номинации «Лучший сценарий полнометражного фильма».

Об этом сообщила член жюри, актриса Виктория Исакова во время торжественной церемонии в Театре имени Пушкина. Ее слова процитировал ТАСС.

«Наши мнения разделились поровну, мы не смогли выбрать один сценарий, и продюсеры предоставили возможность вручить два приза. Одна картина про прошлое, вторая — про настоящее. Лучший сценарий полнометражного фильма — «Дорогие товарищи!» и «Глубже!», — сказала она.

Сценарий драмы «Дорогие товарищи!» написали Елена Киселева и Андрей Кончаловский — последний выступил также в качестве режиссера черно-белого фильма. Картину «Глубже!» создал Михаил Сегал, который был автором сценария и режиссером.

В этом году в жюри вошли актриса Виктория Исакова, сценарист Дарья Грацевич, композитор Игорь Вдовин, оператор Влад Опельянц, продюсер Игорь Мишин и режиссер Павел Лунгин.

«Для авторов раскрываются новые грани, уходит понятие формата, можно писать истории не только для телевидения, но и работать для огромного количества онлайн-платформ. Каждый автор может написать историю, которая его волнует, и она попадет на онлайн-платформы, где ее увидят миллионы человек по всему миру», — отметил продюсер премии Петр Ануров.