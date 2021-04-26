Премия киноакадемиков «Оскар» началась сразу в трех точках мира

В этом году, несмотря на пандемию, вручение кинопремии «Оскар» пройдет почти традиционно, с красной дорожкой и потрясающими туалетами звезд. Однако им придется во время рекламы надевать медицинские маски, а количество приглашенных ограничено 170 гостями, которым придется сдать GWH-тесты. Трансляцию будут вести из Лос-Анджелеса, Парижа и Лондона.

Как сообщило издание The Variety, церемония в Лос-Анджелесе проходит на центральном вокзале Union Station. Это первое публичное мероприятие в городе, в котором до последнего времени действовали строгие ограничения.

Вести церемонию приглашены Зендая, Брэд Питт, Хоакин Феникс, Риз Уизерспун, Харрисон Форд, Рене Зеллвегер, Пон Джун-хо и Холли Берри. В этом году на главную премию и звание лучшего фильма года претендуют киноленты «Суд над чикагской семеркой», «Земля кочевников», «Отец», «Иуда и черный мессия», «Манк», «Минари», «Девушка, подающая надежды» и «Звук металла».

Приз за «Лучший оригинальный сценарий» получил фильм «Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman, 2020) режиссера Эмиральд Феннел. Она же написала и сценарий.

Награду за категорию «Лучший актер второго плана» получил британский актер Дэниэл Калуя. Он сыграл в фильме «Иуда и черный мессия» (Judas And The Black Messiah, 2021) режиссера Шаки Кинга.

«Лучшим иностранным художественным фильмом» стала картина «Еще по одной» датского кинорежиссера Томаса Винтерберга. Он посвятил победу дочери, погибшей в автокатастрофе. Она восхищалась сценарием, и могла бы сыграть в фильме.

В номинации «Лучший режиссер» победила американка китайского происхождения Хлоя Чжао за фильм «Земля кочевников». Она стала второй женщиной в истории премии, получившей эту награду.

Американский анимационный фильм «Душа» завоевал «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм».