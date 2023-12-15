Культура 15 декабря 2023, 20:15 Премии ЦФО в области литературы и искусства вручили в Москве Церемония вручения премий ЦФО в области литературы и искусства прошла в Москве Аппарат полномочного представителя президента РФ в ЦФО

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В Москве состоялась торжественная церемония вручения премий Центрального федерального округа в области литературы и искусства. Участником мероприятия стал полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, сообщили в его аппарате.

Также на церемонии присутствовали члены попечительского совета и конкурсной комиссии премии, представители регионов ЦФО, творческие коллективы, лауреаты и участники, отмеченные благодарственными письмами.

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Лауреатами премии стали учредитель — замдиректора Рыбинского музея адмирала Ушакова Андрей Родин, директор этого учреждения Эдуард Оленев, скульптор Михаил Блинов и генпродюсер «Анимационной студии Воронеж» Владимир Николаев.

Среди тех, кого отметили благодарственными письмами, была представительница Московской области, общественный деятель, приемная мать 13 детей Оксана Гладышева. Ее наградили за реализацию творческо-поэтического проекта «Устами наших сердец». Благодарственное письмо получил коллектив ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» и другие.