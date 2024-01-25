Культура 25 января 2024, 06:49 Премии правительства России в области культуры вручили авторам проектов о ВОВ и фольклоре Премьер-министр Мишустин вручил премии правительства в области культуры РИА «Новости»

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В Доме правительства прошла церемония вручения премий в области культуры за 2023 год. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил лауреатов, сообщила пресс-служба кабмина.

«В этом году премиями правительства отмечены семь проектов, каждый из них — настоящее событие для взрослых и детей, профессионалов и любителей. В них авторы обращаются к классическому наследию и народному искусству, сохраняя память и о тяжелых временах отечественной истории», — сказал он.

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Церемония совпала с днем рождения одного из лауреатов — дирижера и альтиста Юрия Башмета, автора концерта — реквиема в день 80-летия начала Великой Отечественной войны «22 июня. Ровно в 4 утра». Михаил Мишустин поздравил его.

Премию правительства присудили постановщикам спектакля «Я — Сергей Образцов» и национального балета «Под небом вайнахов», создателю музейного центра «Московский дом Достоевского», автору социального проекта «Цирк — детям села», организаторам международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы» и VI Всемирной фольклориады.

Премию в области культуры присуждали за просветительские, детские и другие проекты в области кинематографии, музыки, циркового и эстрадного искусств, театра, хореографии, библиотечного и музейного дела. Одного из лауреатов, театрального режиссера Римаса Туминаса после звонка пранкеров лишили награды.