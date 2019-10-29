Премьеру «Терминатора» отменили в Лос-Анджелесе
Премьеру фильма «Терминатор: Темные судьбы» отменили в Лос-Анджелесе. Причиной стали продолжающиеся пожары в Калифорнии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Paramount Pictures.
«Мы бесплатно отдадим пищу, предназначенную для приема после премьеры, американскому Красному Кресту, который обеспечивает тех, кого затронули пожары», —пояснили представители кинокомпании.
Премьера «Терминатор: Темные судьбы» должна была состояться в «Китайском театре». Кинолента стала уже шестым фильмом франшизы, уточнила «Газета.ru».
Джеймс Кэмерон выступил продюсером и сценаристом «Терминатор: Темные судьбы». Напомним, что именно он снял «Терминатор» (1984) и «Терминатор 2: Судный день» (1991). Режиссером шестой ленты стал Тим Миллер. В новой части знаменитой франшизы зрители вновь увидят Арнольда Шварценеггера, сыгравшего киборга Т-800, и Линду Хэмилтон. Роль человекообразного робота Грейс в ленте исполнила актриса Маккензи Дэвис.