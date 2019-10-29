Премьеру «Терминатора» отменили в Лос-Анджелесе

«Мы бесплатно отдадим пищу, предназначенную для приема после премьеры, американскому Красному Кресту, который обеспечивает тех, кого затронули пожары», —пояснили представители кинокомпании.

Премьера «Терминатор: Темные судьбы» должна была состояться в «Китайском театре». Кинолента стала уже шестым фильмом франшизы, уточнила «Газета.ru».

Джеймс Кэмерон выступил продюсером и сценаристом «Терминатор: Темные судьбы». Напомним, что именно он снял «Терминатор» (1984) и «Терминатор 2: Судный день» (1991). Режиссером шестой ленты стал Тим Миллер. В новой части знаменитой франшизы зрители вновь увидят Арнольда Шварценеггера, сыгравшего киборга Т-800, и Линду Хэмилтон. Роль человекообразного робота Грейс в ленте исполнила актриса Маккензи Дэвис.