Премьеру «Скуби-Ду» перенесли в онлайн-кинотеатры

«Мы знаем, что фанаты хотят увидеть „Скуби-Ду“, и рады, что можем показать это доброе кино семьям, пока они вместе дома», — заявили в Warner Bros.

Мультфильм будет доступен в цифровых кинотеатрах, начиная с 15 мая. В США его можно будет посмотреть за 20 долларов либо купить за 25 долларов. В случае аренды ссылка будет действовать 48 часов.

Пройдет ли онлайн-премьера в России, пока неизвестно. До этого студия Universal выпускала в прокат «Человека-невидимку» в iTunes. Просмотр стоил 599 рублей.

12 июня Disney покажет фэнтези «Артемис Фаул» на своем стриминговом сервисе Disney+.

Полнометражный мультфильм «Скуби-Ду» рассказывает о первой встрече друзей Скуби и Шэгги и их знакомстве с юными детективами.