    22 апреля 2020, 04:31

    Премьеру «Скуби-Ду» перенесли в онлайн-кинотеатры

    Кирилл Фролов

    Кинокомпания Warner Bros. отказалась переносить премьеру анимационного фильма «Скуби-Ду». Из-за закрытых кинотеатров картину покажут в онлайн-сервисах, сообщили в пресс-службе компании.
    Премьеру «Скуби-Ду» перенесли в онлайн-кинотеатры

    «Мы знаем, что фанаты хотят увидеть „Скуби-Ду“, и рады, что можем показать это доброе кино семьям, пока они вместе дома», — заявили в Warner Bros.

    Мультфильм будет доступен в цифровых кинотеатрах, начиная с 15 мая. В США его можно будет посмотреть за 20 долларов либо купить за 25 долларов. В случае аренды ссылка будет действовать 48 часов.

    Пройдет ли онлайн-премьера в России, пока неизвестно. До этого студия Universal выпускала в прокат «Человека-невидимку» в iTunes. Просмотр стоил 599 рублей.

    12 июня Disney покажет фэнтези «Артемис Фаул» на своем стриминговом сервисе Disney+.

    Полнометражный мультфильм «Скуби-Ду» рассказывает о первой встрече друзей Скуби и Шэгги и их знакомстве с юными детективами.