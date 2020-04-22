Премьеру «Скуби-Ду» перенесли в онлайн-кинотеатры
Кинокомпания Warner Bros. отказалась переносить премьеру анимационного фильма «Скуби-Ду». Из-за закрытых кинотеатров картину покажут в онлайн-сервисах, сообщили в пресс-службе компании.
«Мы знаем, что фанаты хотят увидеть „Скуби-Ду“, и рады, что можем показать это доброе кино семьям, пока они вместе дома», — заявили в Warner Bros.
Мультфильм будет доступен в цифровых кинотеатрах, начиная с 15 мая. В США его можно будет посмотреть за 20 долларов либо купить за 25 долларов. В случае аренды ссылка будет действовать 48 часов.
Пройдет ли онлайн-премьера в России, пока неизвестно. До этого студия Universal выпускала в прокат «Человека-невидимку» в iTunes. Просмотр стоил 599 рублей.
12 июня Disney покажет фэнтези «Артемис Фаул» на своем стриминговом сервисе Disney+.
Полнометражный мультфильм «Скуби-Ду» рассказывает о первой встрече друзей Скуби и Шэгги и их знакомстве с юными детективами.