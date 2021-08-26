Премьеру нового «Венома» могут перенести на 2022 год

Студия Sony может перенести сиквел «Венома» на 2022 год. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Изначально фильм должен был выйти в октябре этого года, но теперь премьеру могут перенести на 21 октября 2022 года.

Изначально в этот же день планировался выход «Морбиуса». Но если на этот день назначат премьеру «Венома-2», то «Морбиус» сдвинут на другую дату.

Точные числа компания пока не объявляла. О российском прокате пока информации тоже нет.

Ранее выход фильма уже переносили. Премьера была запланирована на 24 сентября, а потом ее перенесли на 15 октября. Причиной стала эпидемическая ситуация.

Главным героем фильмов «Веном» стал одноименный персонаж комиксов Marvel. Это инопланетный симбиот, которой существует за счет носителя. Главные роли во второй части исполнили актеры Том Харди и Вуди Харрельсон.

Также фильм по роману «Мартин Иден» Джека Лондона выйдет в России 26 августа. Режиссером фильм стал Пьетро Марчелло. По сюжету моряк влюбляется в девушку из высшего общества. Он старается повысить свой уровень образования, чтобы сравняться с ней, и в результате обгоняет тех, кого считал интеллектуальной элитой.