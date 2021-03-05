Премьеру «Миньонов: Грювитация» перенесли

Премьеру мультфильма «Миньоны: Грювитация» отложили. О своем решении компания Universal studios и студия Illumination сообщили в Twitter.

«„Миньоны: Грювитация“ переносятся на 1 июля 2022 года. Да, мы тоже подавлены», — написали создатели анимационного фильма.

Однако они заверили, что «ожидание стоит того».

Изначально мультфильм обещали показать на больших экранах летом 2021 года.

Также Universal studios перенесла на месяц премьеру фильма «Форсаж 9». Теперь он выйдет 25 июня, написала «ФедералПресс».