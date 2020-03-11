    11 марта 2020, 16:44

    Премьеру «Кролика Питера 2» перенесли в России

    Ольга Ситникова

    Фэнтези «Кролик Питер 2» появится в российских кинотеатрах 6 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing.

    По информации «Газеты.ru», изначально премьерный показ планировали на 2 апреля, однако выход анимационного фильма решили перенести.

    «Изменение сроков — это стратегическое решение студии. Фильм перенесен во всем мире», — уточнили в компании.

    Ранее премьеру кинокартины перенесли в Европе из-за эпидемии коронавируса.