Премьеру «Кролика Питера 2» перенесли в России

По информации «Газеты.ru», изначально премьерный показ планировали на 2 апреля, однако выход анимационного фильма решили перенести.

«Изменение сроков — это стратегическое решение студии. Фильм перенесен во всем мире», — уточнили в компании.

Ранее премьеру кинокартины перенесли в Европе из-за эпидемии коронавируса.