Премьеру «Кролика Питера 2» перенесли в России
Фэнтези «Кролик Питер 2» появится в российских кинотеатрах 6 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing.
По информации «Газеты.ru», изначально премьерный показ планировали на 2 апреля, однако выход анимационного фильма решили перенести.
«Изменение сроков — это стратегическое решение студии. Фильм перенесен во всем мире», — уточнили в компании.
Ранее премьеру кинокартины перенесли в Европе из-за эпидемии коронавируса.