Премьеру фильма «Джон Уик 4» перенесли из-за коронавируса

Американская киностудия Lionsgate на год перенесла дату выхода четвертой части боевика «Джон Уик» из-за пандемии коронавируса.

Как пишет The Holliwood Reporter дата премьеры перенесена на 27 мая 2022 года. Ранее картина должна была выйти на большие экраны в конце мая 2021 года.

Продолжение боевика посвящено истории наемного киллера Джона Уика. Его роль исполнил голливудский актер Киану Ривз.

Кроме того, компания сообщила, о переносе еще одной части франшизы «Пила» с участием Криса Рока и Сэмюэла Л. Джексона. Фильм должен был выйти в этом месяце, но теперь зрители смогут увидеть его только через год.

Стоит отметить, что ранее фанаты «Джона Уика» возлагали на четвертую часть ленты большие надежды — в социальных сетях героя Киану Ривза в шутку называли тем, кто сможет справиться с коронавирусом.

Студия Disney ранее объявила, что перенесет премьеру двух своих мультфильмов: «Душа», которая должна была выйти 18 июня этого года и «Райя и последний дракон», премьера которого была назначена на 25 ноября 2020 года.

А кинокомпания Warner Bros. отказалась переносить премьеру анимационного фильма «Скуби-Ду». Из-за закрытых кинотеатров картину покажут в онлайн-сервисах.