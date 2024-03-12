Культура 12 марта 2024, 20:33 Премьерный показ фильма «Адмирал Кузнецов» пройдет на платформе «Смотрим» Пресс-служба АНО «ИРИ»

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Премьерный показ многосерийного военно-исторического фильма «Адмирал Кузнецов» состоится на медиаплатформе «Смотрим». Телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».

Роль Николая Герасимовича Кузнецова в фильме исполнил Игорь Петренко. Кузнецов был самым молодым в истории страны народным комиссаром, возглавившим Военно-морской флот СССР незадолго до начала Великой Отечественной войны.

Зрители смогут увидеть противоборство молодого наркома и опытного и коварного противника — командующего флотом Германии Эриха Редера.

Пресс-служба АНО «ИРИ» Пресс-служба АНО «ИРИ» Пресс-служба АНО «ИРИ» Пресс-служба АНО «ИРИ» Пресс-служба АНО «ИРИ»

На фоне непростой ситуации на фронте от Кузнецова потребуется незамедлительно принимать рискованные и даже дерзкие решения, от которых будет зависеть судьба многих сражений. А проявлять смелость и мужество в реализации замыслов на пути к победе Кузнецову не помешают даже разногласия с Верховной Ставкой.

Есть в сериале и яркая любовная линия. Ее раскрыли героини Дарьи Урсуляк и Анастасии Микульчиной.

Пресс-служба АНО «ИРИ» Пресс-служба АНО «ИРИ» Пресс-служба АНО «ИРИ» Пресс-служба АНО «ИРИ»

Проект создала кинокомпания «Мостелефильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Продюсером выступил Андрей Анохин, режиссером-постановщиком картины — Сергей Виноградов.

Сценарий к фильму написали Олег Кириллов, Игорь Тер-Карапетов, Михаил Колодинский, Игорь Торотько, Александр Высоковский и Лилия Высоковская.

Роли исполнили Игорь Петренко, Дарья Урсуляк, Анастасия Микульчина, Николай Добрынин, Виталий Кищенко, Светлана Чуйкина, Леван Мсхиладзе, Алексей Макаров, Екатерина Вуличенко, Ольга Павловец, Сергей Комаров и другие.