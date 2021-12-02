Премьера «Вестсайдской истории» состоялась в США

Режиссер Стивен Спилберг выпустил экранизацию легендарного мюзикла «Вестсайдская история». Премьера картины состоялась в США, сообщил Piter.TV.

Премьера фильма прошла в Нью-Йорке, в качестве гостя на ней присутствовала актриса Рита Морено, которая 51 год назад исполнила роль Аниты в оригинальной постановке.

«Вестсайдская история» рассказывает о противостоянии двух нью-йоркских банд и истории любви девушки и юноши из враждебных группировок.

Премьера фильма в российских кинотеатрах запланирована на 9 декабря.