Премьера «Вестсайдской истории» состоялась в США
Стивен Спилберг выпустил экранизацию мюзикла «Вестсайдская история»
Режиссер Стивен Спилберг выпустил экранизацию легендарного мюзикла «Вестсайдская история». Премьера картины состоялась в США, сообщил Piter.TV.
Премьера фильма прошла в Нью-Йорке, в качестве гостя на ней присутствовала актриса Рита Морено, которая 51 год назад исполнила роль Аниты в оригинальной постановке.
«Вестсайдская история» рассказывает о противостоянии двух нью-йоркских банд и истории любви девушки и юноши из враждебных группировок.
Премьера фильма в российских кинотеатрах запланирована на 9 декабря.