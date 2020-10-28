Премьера рождественского фильма с Эммой Робертс состоится на Netflix

Премьера рождественского фильма «Пара на праздники» с Эммой Робертс состоится на Netflix в среду, 28 октября, говорится в сообщении в группе кинопоставщика «ВКонтакте».

В ленте рассказывается о взаимоотношениях Слоан и Джексона. По сюжету главные герои не любят праздники, так как им не с кем их проводить. Во время торжества они всегда оказываются одни. Однажды парень и девушка знакомятся, пишет сайт URA.ru.

Герои договариваются быть «праздничными плюс один» друг для друга весь будущий год. Молодые люди уверены, что их объединяет лишь ненависть к праздничным датам. Между тем оказывается, что у них много общего.

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Ранее американский поставщик кинокартин Netflix анонсировал гибридный мини-сериал «Освободитель». Трейлер ленты появился на YouTube. По словам создателей, сериал сняли на основе романа Алекса Кершоу «Освободитель: История 500-дневного похода одного солдата». В нем рассказывается об офицере армии США Феликсе Спарксе. Он участвует в таких событиях, как вторжение на территорию Италии и освобождение заключенных в концлагере Дахау.