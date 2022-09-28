Первый профориентационный сериал «Билет в будущее» покажут в московском кинотеатре «Октябрь» | 360°

Культура 28 сентября 2022, 08:59 Поделиться Telegram

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Viber Первый профориентационный сериал «Билет в будущее» покажут в московском кинотеатре «Октябрь» Unsplash

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Премьера первого профориентационного сериала «Билет в будущее» пройдет в московском кинотеатре «Октябрь». Картина выйдет на большом экране 28 сентября. Показ приурочили к запуску проекта «Билет в будущее», реализуемого в рамках нацпроекта «Образование».

«Чтобы помочь школьникам определиться с выбором будущей профессии, мы решили поговорить со молодежью на, пожалуй, самом популярном сегодня языке — языке сериалов. Героями первого сезона станут люди, которые смогут замотивировать и вдохновить, поделиться своим драйвом и увлечением, зажечь профессиональной харизмой. Пожалуй, сложно найти в одном проекте столько пользы и неравнодушных к своему делу людей», — отметил руководитель проекта «Билет в будущее» Иван Есин.

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В каждой новой серии зрителя познакомят с историями успеха людей с разными профессиями. Главными героями ленты стали представители медицины, бизнеса, инженерного дела и многих других сфер. Для посетителей кинотеатра организаторы подготовили не только показ первого сезона сериала, но и тематические фотозоны, аллею звезд профессий, красную ковровую дорожку и розыгрыш призов.

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Гости мероприятия смогут пообщаться со съемочной группой и героями сериала. Также их ждет шоу-программа с участием популярной российской певицы.

Помимо представителей сферы образования, партнеров проекта, организатор и друзей, на Новом Арбате соберутся московские школьники. Всего будет более 1500 человек.

С сентября 2021 года цифровым ядром проекта «Билет в Будущее» является электронная онлайн-платформа BVBINFO.RU. Ее поддерживает Фонд гуманитарных проектов. В 2021–2022 годах в проекте поучаствовали более 600 тысяч российских школьников.

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