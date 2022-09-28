Первый профориентационный сериал «Билет в будущее» покажут в московском кинотеатре «Октябрь» | 360°

Все новости

Мир

28 сентября 2022, 11:38

Глава Еврокомиссии пригрозила решительными действиями в ответ на диверсию на «Северном потоке»

Подмосковье

28 сентября 2022, 11:35

Спрос на услуги Минтранса вырос в Подмосковье

Реклама

Спецоперация

28 сентября 2022, 11:33

Небензя уличил Зеленского в попытке сорвать частичную мобилизацию в России

Экология

28 сентября 2022, 11:31

Засыпанный первым снегом Новосибирск показали на видео

Эксклюзив

28 сентября 2022, 11:25

Названы последствия повреждения «Северных потоков»

Криминал

28 сентября 2022, 11:20

Мужчину, ранившего военкома в Усть-Илимске, отправили в СИЗО

Подмосковье

28 сентября 2022, 11:09

Производство кофе создало еще 20 рабочих мест в Реутове

Подмосковье

28 сентября 2022, 11:05

Управляющая компания из Щелкова проведет перерасчет за электричество по решению суда

Эксклюзив

28 сентября 2022, 10:53

Ребенок пострадал при столкновении автобуса и легковушки в Москве

Культура

28 сентября 2022, 08:59

Первый профориентационный сериал «Билет в будущее» покажут в московском кинотеатре «Октябрь»

Читать 360tv в

Премьера первого профориентационного сериала «Билет в будущее» пройдет в московском кинотеатре «Октябрь». Картина выйдет на большом экране 28 сентября. Показ приурочили к запуску проекта «Билет в будущее», реализуемого в рамках нацпроекта «Образование».

«Чтобы помочь школьникам определиться с выбором будущей профессии, мы решили поговорить со молодежью на, пожалуй, самом популярном сегодня языке — языке сериалов. Героями первого сезона станут люди, которые смогут замотивировать и вдохновить, поделиться своим драйвом и увлечением, зажечь профессиональной харизмой. Пожалуй, сложно найти в одном проекте столько пользы и неравнодушных к своему делу людей», — отметил руководитель проекта «Билет в будущее» Иван Есин.

Реклама

В каждой новой серии зрителя познакомят с историями успеха людей с разными профессиями. Главными героями ленты стали представители медицины, бизнеса, инженерного дела и многих других сфер. Для посетителей кинотеатра организаторы подготовили не только показ первого сезона сериала, но и тематические фотозоны, аллею звезд профессий, красную ковровую дорожку и розыгрыш призов.

Реклама

Гости мероприятия смогут пообщаться со съемочной группой и героями сериала. Также их ждет шоу-программа с участием популярной российской певицы.

Помимо представителей сферы образования, партнеров проекта, организатор и друзей, на Новом Арбате соберутся московские школьники. Всего будет более 1500 человек.

С сентября 2021 года цифровым ядром проекта «Билет в Будущее» является электронная онлайн-платформа BVBINFO.RU. Ее поддерживает Фонд гуманитарных проектов. В 2021–2022 годах в проекте поучаствовали более 600 тысяч российских школьников.

Москва

Кино

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама