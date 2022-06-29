Артисты «Геликон-оперы» завершили театральный сезон громкой премьерой

Московский музыкальный театр «Геликон-опера» завершил текущий театральный сезон новой премьерой. На подмостки вышла опера Верди «Аида». Премьерные блоки проходят с 28 июня до 8 июля.

Опера возвратилась в этот театр обновленной. В первый раз она оказалась на сцене «Геликона» еще 26 лет назад. В 90-е годы постановка буквально взорвала столичную сцену, стала настоящей сенсацией.

В новой постановке руководителем является народный артист России Дмитрий Бертман, которому удалось собрать яркую и профессиональную творческую команду. Над декорациями работал эстонский художник Тауно Кангро и Ростислав Протасов, за костюмы отвечает знаменитый театральный художник из Санкт-Петербурга Ника Велегжанинова, музыкальная часть — на главном дирижере театра Валерии Кирьянове.

В новом спектакле бережное отношение к традициям и нотам сочетается с новаторским подходом к постановке, с неожиданными приемами и акцентами.

«„Аида“ меня привлекает своей невероятной историей любви — это очень камерная опера, в ней фокус — на крупный план героев. Это масштабное оперное полотно состоит на самом деле из арий, дуэтов, терцетов, а массовые сцены как противовес человеческой истории», — рассказал режиссер-постановщик спектакля Дмитрий Бертман.

История противостояния добра и зла, а также история об огромной любви стара почти так же, как и сам Древний Египет. Эту оперу ставят в огромном количестве театров по всему миру. Однако современность диктует свои правила, и старые спектакли нужно заново переосмыслять и переоформлять. В итоге в «Геликоне» действительно удалось удивить зрителей новым подходом и свежим взглядом на знаменитую историю любви.