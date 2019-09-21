  • Премьера музыкально-циркового спектакля состоялась в усадьбе «Архангельское»

    21 сентября 2019, 11:11

    Алена Собкалова, Анна Пряхина

    В «Архангельском» стартовал уникальный проект «Симфоцирк. Юсуповым посвящается». Музыкально-цирковой спектакль создан специально к 100-летию музея-усадьбы. Руку к премьере приложил сам Эдгард Запашный.
    Премьера музыкально-циркового спектакля состоялась в усадьбе «Архангельское» | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    В спектакле представлены сложнейшие цирковые номера под шедевры классической музыки.

    «Все будет очень лаконично, музыкально, красиво, необычно. Это будет что-то невероятное», — отметила Юлия Авдеева, артистка.

    Происходит действие в шатре, который разместили недалеко от Горятинских прудов. Это уникальный перформанс. «Симфоцирк» — красивый спектакль, в котором объединены цирк и симфоническая музыка. Цирковые номера исполняются под живую музыку. Представление проходит впервые в Московской области.

    Премьера музыкально-циркового спектакля состоялась в усадьбе «Архангельское» | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Мы надеемся, что таким образом мы запустим новый жанр — симфоцирк. Репетиции были интереснейшие. Мне было важно донести в текстах, почему я и решила выступить сама в роли ведущего вместе с замечательным артистом Эвклидом, нам было важно рассказать об усадьбе „Архангельское“, чтобы было понятно, почему мы выбрали такой жанр. Здесь было все, Здесь всегда фантазировали», — рассказала Нармин Ширалиева, советник губернатора Московской области по культуре.

    По словам организаторов, сначала ставили цирковые номера с животными, а затем уже подбирали музыку — всего 12 классических шедевров. Играют классическую музыку — Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина.

    «Животные реагируют на музыку прекрасно, потому что музыка, которая звучит — это Моцарт, Чайковский, Бах, Мусоргский. Как можно на такую музыку плохо реагировать? Мне кажется, что невозможно», — уточнил Иван Рудин, художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра.

    Премьера музыкально-циркового спектакля состоялась в усадьбе «Архангельское» | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Подмосковья и администрации Красногорского городского округа.

    Шоу приурочили к двум юбилеям 100-летию цирка и 100-летию усадьбы «Архангельское».

    В свое время здесь жили разные поколения знатных родов. А вот последние, Юсуповы, внесли в русскую культуру неоценимый вклад. Их стараниями в усадьбе звучала музыка, поэзия, появлялась живопись, бывали редкие животные, устраивались цирковые представления. Поэтому «Симфоцирк» — это своего рода дань прошлому.

    Увидеть спектакль можно с 20 по 22 сентября. Проект носит социальный характер, поэтому часть билетов будут распространять бесплатно.

    Основными зрителями премьерного показа стали дети из многодетных и социально незащищенных семей Московской области и Москвы.