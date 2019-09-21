Премьера музыкально-циркового спектакля состоялась в усадьбе «Архангельское»

В «Архангельском» стартовал уникальный проект «Симфоцирк. Юсуповым посвящается». Музыкально-цирковой спектакль создан специально к 100-летию музея-усадьбы. Руку к премьере приложил сам Эдгард Запашный.

Источник фото: телеканал «360»

В спектакле представлены сложнейшие цирковые номера под шедевры классической музыки.

«Все будет очень лаконично, музыкально, красиво, необычно. Это будет что-то невероятное», — отметила Юлия Авдеева, артистка.

Происходит действие в шатре, который разместили недалеко от Горятинских прудов. Это уникальный перформанс. «Симфоцирк» — красивый спектакль, в котором объединены цирк и симфоническая музыка. Цирковые номера исполняются под живую музыку. Представление проходит впервые в Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы надеемся, что таким образом мы запустим новый жанр — симфоцирк. Репетиции были интереснейшие. Мне было важно донести в текстах, почему я и решила выступить сама в роли ведущего вместе с замечательным артистом Эвклидом, нам было важно рассказать об усадьбе „Архангельское“, чтобы было понятно, почему мы выбрали такой жанр. Здесь было все, Здесь всегда фантазировали», — рассказала Нармин Ширалиева, советник губернатора Московской области по культуре.

По словам организаторов, сначала ставили цирковые номера с животными, а затем уже подбирали музыку — всего 12 классических шедевров. Играют классическую музыку — Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина.

«Животные реагируют на музыку прекрасно, потому что музыка, которая звучит — это Моцарт, Чайковский, Бах, Мусоргский. Как можно на такую музыку плохо реагировать? Мне кажется, что невозможно», — уточнил Иван Рудин, художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра.

Источник фото: телеканал «360»

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Подмосковья и администрации Красногорского городского округа.

Шоу приурочили к двум юбилеям 100-летию цирка и 100-летию усадьбы «Архангельское».

В свое время здесь жили разные поколения знатных родов. А вот последние, Юсуповы, внесли в русскую культуру неоценимый вклад. Их стараниями в усадьбе звучала музыка, поэзия, появлялась живопись, бывали редкие животные, устраивались цирковые представления. Поэтому «Симфоцирк» — это своего рода дань прошлому.

Увидеть спектакль можно с 20 по 22 сентября. Проект носит социальный характер, поэтому часть билетов будут распространять бесплатно.

Основными зрителями премьерного показа стали дети из многодетных и социально незащищенных семей Московской области и Москвы.