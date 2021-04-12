Премьера «Мортал Комбат» собрала около 500 млн рублей за выходные

Лидером российского кинопроката стал фильм-экранизация популярной игры «Мортал Комбат». С 8 по 11 апреля он собрал 493 миллиона рублей. Премьера боевика прошла в минувший четверг. Об этом рассказал сайт kinobusiness.com.

Следом в рейтинге расположилась киноадаптация комикса «Майор Гром: Чумной доктор» Олега Трофима, которая собрала 68,6 милионов за эти выходные. Сюжет фильма разворачивается в Петербурге. Положительного персонажа полицейского с магическими силами сыграл Тихон Жизневский. Также в картине поучаствовали Любовь Аксенова, Алексей Маклаков и Михаил Евланов.

Завершает топ боевик об огромных монстрах «Годзилла против Конга», выручивший в прокате за минувший уикенд 67,7 миллиона рублей. Дважды подряд картина о Конге, который помогает бороться с Годзиллой, возглавляла строчки отечественного кинопроката, напомнила Газета.ru.