Культура 12 марта 2024, 20:16 Премьера многосерийного фильма «По зову сердца» состоится 15 марта Пресс-служба АНО «ИРИ»

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В ближайшую пятницу, 15 марта, в России состоится премьера многосерийного фильма «По зову сердца» о трагических событиях лета и осени 1941 года. Зрители смогут увидеть его на платформах онлайн-кинотеатров «Иви», «Кинопоиск» и Wink.

Четырехсерийный фильм повествует о героизме и великой трагедии Московского народного ополчения. Авторы проекта рассказали о десятках и сотнях тысяч мирных людей, которые помогли армии спасти Москву.

Пресс-служба АНО «ИРИ» Пресс-служба АНО «ИРИ» Пресс-служба АНО «ИРИ» Пресс-служба АНО «ИРИ» Пресс-служба АНО «ИРИ» Пресс-служба АНО «ИРИ»

По зову сердца люди тогда встали на защиту на своего города и своей Родины. Многие из них не смогли вернуться домой, навсегда оставшись на полях боевых сражений, ценою жизни закрыли врагу путь к сердцу страны — ее столице.

Над созданием военно-исторического проекта работали специалисты студии «ВоенФильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Продюсер и режиссер-постановщик фильма — Игорь Угольников, режиссер — Александр Балахонов. Авторами сценария стали Игорь Угольников, Евгений Айзикович, Александр Балахонов и Лана Лин. Вадим Задорожный и Сергей Шишкарев выступили продюсерами.

Роли в фильме исполнили Александр Коршунов, Андрей Некрасов, Владислав Миллер, Эюб Фараджаев, Илья Лейбин, Валерий Степанов, Андрей Барило, Алексей Колган, Александр Андриенко, Александр Семчев, Игорь Угольников, Анна Большова, Владимир Зайцев, Марина Лебедева, Женя Виноградова, Светлана Антонова, Екатерина Олькина, Лариса Шахворостова и другие.