Премьера «Мартина Идена» состоится в России 26 августа

Фильм по роману «Мартин Иден» Джека Лондона выйдет в России 26 августа. Об этом сообщило ИА Nation News.

Режиссером фильм стал Пьетро Марчелло. По сюжету моряк влюбляется в девушку из высшего общества. Он старается повысить свой уровень образования, чтобы сравняться с ней, и в результате обгоняет тех, кого считал интеллектуальной элитой.

В книге действие происходит в Америке, но режиссер решил снять фильм в Италии. Кино уже получило две награды: Arca Cinemagiovani Award и «Кубок Вольпи». Главные роли сыграли Лука Маринелли, Джессика Крисси, Винченцо Немолато и другие актеры.

Ранее новую часть культовой франшизы «Матрица» с голливудским актером Киану Ривзом представила накануне кинокомпания Warner Bros. Картина будет называться «Матрица: Воскрешение».

Презентация состоялась в рамках киновыставки CinemaCon. Там также показали дебютный трейлер, однако в Сеть он пока не попал.

По сюжету фильма действия происходят в современном мире. Главный герой Мистер Андерсон в исполнении Киану Ривза живет с ощущением, что не может вспомнить что-то важное.