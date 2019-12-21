Премьера фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» принесла $ 40 млн
Как сообщило Reuters, старт предыдущих фильмов франшизы был более впечатляющим. Например, «Пробуждение силы» в 2015 году принесло своим создателям 57 миллионов долларов в первый же вечер проката. «Последний Джедай» в 2017 году — 45 миллионов долларов.
Критики разноречиво встретили новый фильм. Но большинство зрителей его приняли. В результате опроса выяснилось, что 86% фанатов остались довольны увиденным.
Космическая сага Джорджа Лукаса сейчас переживают небывалую популярность. В некоторых кинотеатрах начались 24-часовые марафоны просмотров всех частей франшизы.
«Я посмотрел первый фильм в пятилетнем возрасте. И вот, спустя 42 года, я снова здесь. Это было удивительное путешествие. Мы все стали единомышленниками, фанатами, и это делает происходящее еще чудеснее», — заявил агентству один из фанатов.
Ожидается, что «Скайуокер. Восход» в выходные соберет рекордную сумму. «Пробуждение силы» за уикенд собрало 248 миллионов долларов, а «Последний Джедай» — 220 миллионов долларов. Самую большую выручку принес блокбастер Диснея «Мстители: Финал». На премьере он собрал 60 миллионов долларов, за первые выходные — 357 миллионов долларов.
В России «Скайуокер. Восход» собрал на премьере 62 миллиона рублей.