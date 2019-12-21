Премьера фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» принесла $ 40 млн

Премьера последнего фильма космической саги «Звездные войны: Скайуокер. Восход» в США и Канаде принесла кинокомпании Walt Disney Co 40 миллионов долларов. На международном рынке было собрано еще 59,1 миллиона долларов.

Как сообщило Reuters, старт предыдущих фильмов франшизы был более впечатляющим. Например, «Пробуждение силы» в 2015 году принесло своим создателям 57 миллионов долларов в первый же вечер проката. «Последний Джедай» в 2017 году — 45 миллионов долларов.

Критики разноречиво встретили новый фильм. Но большинство зрителей его приняли. В результате опроса выяснилось, что 86% фанатов остались довольны увиденным.

Космическая сага Джорджа Лукаса сейчас переживают небывалую популярность. В некоторых кинотеатрах начались 24-часовые марафоны просмотров всех частей франшизы.

«Я посмотрел первый фильм в пятилетнем возрасте. И вот, спустя 42 года, я снова здесь. Это было удивительное путешествие. Мы все стали единомышленниками, фанатами, и это делает происходящее еще чудеснее», — заявил агентству один из фанатов.

Ожидается, что «Скайуокер. Восход» в выходные соберет рекордную сумму. «Пробуждение силы» за уикенд собрало 248 миллионов долларов, а «Последний Джедай» — 220 миллионов долларов. Самую большую выручку принес блокбастер Диснея «Мстители: Финал». На премьере он собрал 60 миллионов долларов, за первые выходные — 357 миллионов долларов.

В России «Скайуокер. Восход» собрал на премьере 62 миллиона рублей.