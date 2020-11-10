Премьера фильма «Цой» состоялась в Москве

Премьера прошла 9 ноября, в прокат фильм выйдет 12 ноября. Учитель рассказал, что съемки проходили тяжело, и поблагодарил команду за работу.

Главные роли в кино исполнили Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник. В основе сюжета — вымышленные события июля и августа 1990 года. Главный герой фильма — водитель автобуса, участвовавший в смертельной аварии.