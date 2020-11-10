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    10 ноября 2020, 14:29

    Премьера фильма «Цой» состоялась в Москве

    Дарья Морозова

    Премьера фильма Алексея Учителя «Цой» состоялась в Москве в кинотеатре «Иллюзион». Об этом сообщил портал «Свободная пресса».

    Премьера прошла 9 ноября, в прокат фильм выйдет 12 ноября. Учитель рассказал, что съемки проходили тяжело, и поблагодарил команду за работу.

    Главные роли в кино исполнили Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник. В основе сюжета — вымышленные события июля и августа 1990 года. Главный герой фильма — водитель автобуса, участвовавший в смертельной аварии.