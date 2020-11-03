Премьера фильма «Подольские курсанты» состоялась в «Октябре»

Корреспондент «360» отправилась на премьеру вместе с ученицей седьмого класса из Москвы Сашей Волынцевой. Она мечтает стать актрисой и даже попала в жюри Большого детского фестиваля. После просмотра фильма у нее была уникальная возможность задать любые вопросы режиссеру и актерам.

Источник фото: телеканал «360»

«Мне фильмы о войне не прямо чтобы нравятся, потому что это все-таки страшно, но я хотела посмотреть фильм „Подольские курсанты“, потому что я об этой истории ничего не знаю», — поделилась Саша.

Источник фото: телеканал «360»

Почему режиссер выбрал именно эту тему, Вадим Шмелев рассказал лично.

«Потому что эта тема, тема войны и о людях на войне, — одна из самых главных, я считаю. И сейчас, в последнее время, вроде к ней внимание просыпается, возвращается», — сказал режиссер фильма «Подольские курсанты» Вадим Шмелев.

Вы когда увидите эту картину, вы поймете, почему я порекомендовал нашему Большому детскому фестивалю этот фильм для жюри. Потому что это история 18-летних ребят, это мальчишки, которые защищали Родину. Думаю, такие картины как раз надо показывать детям Сергей Безруков народный артист РФ.

На вопрос школьницы, как возникла идея фильма, ответил генеральный продюсер картины Игорь Угольников.

«Подольским курсантам надо отдать дань уважения, потому что благодаря их подвигу немцы не вошли в Москву в октябре 1941 года. Об этом факте мало кто знает, мы раскрываем новые страницы истории. В этом наша главная задача», — подчеркнул Игорь Угольников.

Фильм «Подольские курсанты» выходит в широкий прокат 4 ноября. Остается добавить: иди и смотри.