Премьера фильма Кончаловского «Дорогие товарищи» состоится осенью

Премьера новой ленты режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» состоится в ноябре нынешнего года. Фильм уже получил специальный приз на Венецианском кинофестивале.

Уточняется, что кино можно будет посмотреть 12 ноября. В сюжете картины рассказывается о реальных событиях, произошедших в Новочеркасске в 1962 году. Тогда во время массовых протестов расстреляли рабочих электровозостроительного завода, пишет сайт «Политика сегодня».

Власти СССР засекретили информацию о числе погибших при беспорядках. Спустя много лет, в 1980-х годах правительство заявило, что при разгоне демонстрации было убито 26 человек. Помимо прочего, еще 87 человек сильно пострадали.