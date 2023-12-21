Культура 21 декабря 2023, 01:01 Премьера фильма «Холоп 2» прошла в Москве РИА «Новости»

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Премьера фильма «Холоп 2» состоялась в московском кинотеатре «Октябрь». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Продюсер Антон Златопольский назвал большим счастьем выход «хорошего и любимого» фильма. Он отметил, что зачастую продолжения лент разочаровывают.

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«Но не с Yellow, Black and White, командой Эдуарда Илояна, Виталия Шляппо, Дениса Жалинского. Вы в этом неоднократно уже убеждались, потому что наперекор традициям у них все по-другому», — подчеркнул Златопольский.

Исполнивший главную роль актер Милош Бикович признался, что вторая часть картины ему понравилась больше, чем первая. Его персонаж в сиквеле получил возможность посмотреть на свое поведение со стороны и сделать выводы.

В широкий прокат «Холоп 2» выйдет 1 января 2024 года. Вместе с Биковичем в фильме сыграли Иван Охлобыстин, Мария Миронова и Кирилл Нагиев.