Премьера эротического триллера «Глубокие воды» с Аффлеком и Армас пройдет онлайн

Премьера эротического триллера «Глубокие воды» с Беном Аффлеком и Аной де Армас состоится онлайн на площадках Amazon и Hulu. Об этом сообщило IncNews.

Изначально премьера фильма должна была состояться в кинотеатрах 14 января. Однако Disney исключил его из графика премьер.

Фильм снят по одноименному роману Патриции Хайсмит. Режиссером стал 80-летний Эдриан Лайн, снявший фильмы «Роковое влечение» и «Непристойное предложение».