Премьера 2-го сезона «Милиционера с Рублевки» состоится 20 июня

Второй сезон сериала «Милиционер с Рублевки» стартует на телеканале ТНТ 20 июня. Сайт teleprogramma.pro рассказал, что ждет зрителей в продолжении.

Действие разворачивается в 90-е годы, спустя год после событий первого сезона. Главный герой Володя Яковлев будет распутывать дела, в каждом из которых фигурирует какое-то знаковое для 90-х явление: магазин на диване, DOOM, реслинг. Зрители смогут погрузиться и прочувствовать атмосферу этой эпохи. Герою придется конкурировать с Машей Гудковой, которая с первого сезона успела повзрослеть и иногда справляется с раскрытием преступлений куда лучше Яковлева.

Второй сезон обещает быть более «драйвовым», чем первый, и претендует на жанр боевика с погонями, экшном и неожиданными поворотами.

Сценарист «Милиционера с Рублевки» — Илья Куликов, создатель «Полицейского с Рублевки». Его фирменный, иногда абсурдный юмор, уже успел полюбиться зрителям сериалов.