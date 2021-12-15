Представление «Елка в Крокусе» покажут перед Новым годом и в первые дни января в Москве

Новогодние праздники — повод провести нерабочие дни с семьей. Зарядится сказочным настроением вместе с детьми можно на «Елке в Крокусе».

Самое масштабное новогоднее детское шоу в России можно будет посмотреть в одном из крупнейших концертных залов Москвы с 25 по 30 декабря 2021 года и со 2 по 8 января 2022 года. Каждую зиму 400 тысяч семей выбирают именно шоу в Крокусе.

На «Елке в Крокусе» сказочное действие развернется не только на сцене, но и в зале. Восхитительные трюки, завораживающие иллюзии, интерактивные игры от балкона до партера и зрелищные акробатические и танцевальные номера подарят детям и их родителям ощущение чуда и, наверняка, запомнятся как главное событие новогодних каникул.

При покупке билетов на шоу «Тайна Вселенной Деда Мороза» заранее гости получат не только яркие эмоции от оригинальной и качественной постановки, но и множество бонусов. Среди них видеоприглашение от Деда Мороза и бесплатный билет на интерактивное онлайн-шоу «Пять чудес Деда Мороза».

Организатор шоу — компания «Седьмая Радуга», она уже более 20 лет занимается подготовкой высокобюджетных новогодние шоу для детей и взрослых. Она является лауреатом премии «Эмоция» в номинации «Симпатия года — за самую профессиональную подготовку проекта» (2007) и премии Kudago.ru в категории «Лучшее детское мероприятие» (2015).