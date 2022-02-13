Представительницу Украины на Евровидении-2022 заподозрили в воровстве образа у Manizha

Представлять Украину на Евровидении в этом году будет Алина Паш. На первый взгляд самобытная певица что-то смутно напомнила пользователям YouTube.

По их мнению, исполнительница копирует представительницу России на Евровидении-2021 — Manizha. Певица так же выступает в тюрбане, при этом нечто схожее есть и в музыкальных композициях. Алина Паш выступит с песней «Тіні забутих предків» («Тени забытых предков»), исполняющейся на английском и украинском языках.

«Копия Манижи, ничего своего придумать не могут», — написал Artkl.

«Ощущение, что это Manizha на минималках. Причем с номером Анастасии Приходько из 2010 года», — возмутился Михаил Соловьев.

«Первое, что пришло в голову — это ассоциация с Манижей. Очень много схожестей», — отметила Vita Kraynuk.

Национальный отбор на Украине прошел накануне, 12 февраля. И в очередной раз стал скандальным. Многие участники отбора заявили, что он был нечестным, и что Алину Паш продвигали «свои».