Россияне стали реже ходить в цирки

Представители Министерства культуры РФ сообщили, что жители нашей страны стали реже ходить в цирки. За последние несколько лет численность людей на представлениях упала на 22%.

Три года назад показатель составлял 5,7 миллиона человек, а в прошлом году — 4,6 миллиона. По мнению доктора экономических наук НИУ ВШЭ Сергея Смирнова, спад популярности цирков мог произойти из-за появления новых и усовершенствования существующих форм развлечений, пишет сайт NEWS.ru.

«Все дело в том, что порой поход на театральную постановку обходится россиянам дороже представления», — считает он.

Некоторых россиян привлекают многозальные кинотеатры. Также повысился спрос на билеты в театры Минкультуры. Там за два года приток посетителей увеличился на 3%.