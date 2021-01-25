Представители «Манежа» в Петербурге объяснили, как пандемия повлияла на его работу

Власти города ужесточили ограничительные меры в период новогодних праздников по причине распространения коронавируса. Так, с 30 декабря прошлого года по 10 января нынешнего года жителям и гостям Петербурга запрещалось посещать музеи и другие культурные пространства.

«Безусловно, это оказало определенное влияние на финансовые показатели, так как в этот период мы ожидали большое количество иногородних гостей. Но зато среди жителей Петербурга мы наблюдали повышенный интерес к выставке в предновогодние дни и сразу после возобновления работы», — уточнила Ковалева.

Она отметила, что во время каникул уличные проекты продолжали появляться. Интерес к выставкам был высоким среди петербуржцев. Речь идет об инсталляциях «Надежда» и Art Antarctica. Также для всех желающих провели онлайн-программу, в рамках которой можно было послушать виртуальные лекции.

Представитель «Манежа» подчеркнула, что пандемия позволила иначе взглянуть на проекты, а темпы развития цифровизации ощутимо ускорились.