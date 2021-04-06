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    06 апреля 2021, 15:07

    Представители «Ленфильма» заявили, что не смогут принять «Артдокфест»

    Полина Петрова

    Представители киностудии «Ленфильм» заявили, что не смогут принять «Артдокфест» на своей площадке. Залы Дома кино, в которых проводился фестиваль, опечатали сотрудники Роспотребнадзора, сообщил Piter.TV.

    Представители «Ленфильма» заявили, что не смогут принять «Артдокфест»

    В пресс-службе студии объяснили, что мероприятия проходят по заранее согласованному графику. По этой причине сеансы нельзя изменить или отменить. Отыскать «окошко» для фестиваля документальных фильмов не представляется возможным.