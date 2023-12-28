Культура 28 декабря 2023, 15:29 Представитель KION Смирнова: в 2023 году самым популярным проектом в жанре ужасов стал фильм «Атлантида»

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В уходящем году на платформе KION самым популярным проектом в жанре ужасов стал фильм «Атлантида». Об этом ИА НСН сообщила директор по контенту и дистрибуции «МТС Медиа» и онлайн-кинотеатра Мария Смирнова.

По ее словам, в список востребованных хорроров также вошли «Не дыши: игра на выживание» и «Два, три, демон, приди!».

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«Хорроры имеют своего зрителя, но, тем не менее, их сложно отнести к любимому жанру у широкой аудитории», — отметила Смирнова.

Ранее издание Variety внесло в рейтинг самых популярных хорроров 2023 года фильмы «Паранормальные явления. Скинамаринк», «Два, три, демон, приди!», «Одержимые злом».