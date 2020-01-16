Председателем жюри Венецианского кинофестиваля станет Кейт Бланшетт

«Актриса и продюсер Кейт Бланшетт будет председательствовать в международном жюри 77-го Венецианского международного кинофестиваля со 2 по 12 сентября 2020 года, которое присудит „Золотого льва“ за лучший фильм и другие официальные награды», — отметили в сообщении.

Совет Биеннале под председательством Паоло Баратты назначил главу жюри 10 января.

«Кейт Бланшетт — больше чем просто икона современного кино, которую снимают самые крупные режиссеры последнего двадцатилетия. Ее вклад в искусство, общественную жизнь, защиту окружающей среды, отстаивание роли женщин в индустрии кино, где всё еще превалируют предрассудки, достойны уважения всего общества», — пояснил художественный руководитель смотра Альберто Барбера.