Председатель Мосгордумы назвал виновных в скудном репертуаре кинотеатров

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов назвал виновных в том, что выбор фильмов в кинотеатрах стал скудным после пандемии коронавируса.

Сотрудники Объединенной сети кинотеатров сообщили, что в сравнении с минувшим годом посещаемость снизилась в пять раз. Глава компании «Каро» Ольга Зинякова отметила, что результаты первого уикенда оказались ниже прошлогодних на 90-95%, пишет ТАСС.

Герасимов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» пояснил, что власти не имеют отношения к подбору фильмов для проката.

«Это сетевики должны сказать, почему такой скудный выбор. Власти не имеют отношения к выбору фильмов. Конечно, Минкульт дает лицензии, но не они же приобретают картин», — подчеркнул председатель.

Он добавил, что отечественные ленты не снимались по причине распространения коронавируса. Работу над некоторыми картинами не успели закончить.

Напомним, что в Москве кинотеатры вновь открылись 1 августа. Все площадки должны следовать правилам Роспотребнадзора. Зрителям рекомендовано соблюдать социальную дистанцию.