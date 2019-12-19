Предпродажи билетов в России принесли 45 миллионов рублей «Звездным войнам»

Картина вышла на экраны российских кинотеатров в четверг 19 декабря. Всего в России фильму удалось собрать порядка 62 миллионов рублей.

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» — девятый и заключительный эпизод космической саги, которую Джордж Лукас создал в первые годы 1970-х. Режиссер последней серии — Джей Джей Абрамс.

Ранее прошла голливудская премьера фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Кинокартина восхитила первых зрителей.