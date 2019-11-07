Предпринимателей пригласили принять участие в фестивале «Путешествие в Рождество»

Фестиваль проводят в столице уже более пяти лет. Он включает дегустации, уличные представления и праздничные инсталляции.

Организаторы разместили информацию о приглашении производителей и продавцов сувенирной продукции, елочных игрушек и новогодних украшений, декора для дома, кондитерских изделий, а также кафе и рестораны.

Заявку для участия необходимо подать до 29 ноября на сайте ГБУ «Московские ярмарки». Также необходимо предоставить документы и направить данные на электронную почту festival@torg.mos.ru.

На официальном сайте мэра Москвы отмечается, что в прошлом году участниками фестиваля стали более 18 миллионов жителей и гостей столицы.