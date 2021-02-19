Предпремьерный показ фильма о лыжнице Вяльбе прошел в «Октябре»

Лучшая лыжница XX века — именно так в Книге рекордов Гиннесса называют Елену Вяльбе. В кинотеатре «Октябрь» состоялся предпоказ фильма Николая Хомерики «Белый снег» о трехкратной олимпийской чемпионке.

«Когда ты уже стоишь на пьедестале — это и гордость, это и чувство удовлетворения, здесь некое чувство удовлетворения уже тоже есть, потому что была проделана огромная работа, я принимала самое непосредственное участие [в съемках], поэтому да, что-то схожее есть. И внутреннее волнение, единственное, сейчас гораздо больше», — поделилась глава Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

Источник фото: телеканал «360»

Фильм о судьбе маленькой Лены из Магадана, которая станет самой титулованной лыжницей и впервые в истории на Чемпионате мира завоюет сразу пять золотых медалей из пяти возможных, снимали почти два года.

Главные роли в картине исполнили Федор Добронравов, Ольга Лерман, Полина Ватага, Надежда Маркина, Анна Уколова, Александр Устюгов, Дарья Екамасова, Михаил Беспалов, Вадим Андреев и другие.

Действительно, такие фильмы приведут к тому, что люди больше будут приходить в этот спорт, люди больше будут понимать, что лыжники — они отовсюду, выбираются из дальних глубинок нашей страны, отбираются на чемпионаты мира, отбираются на сборную Александр Легков олимпийский чемпион по лыжным гонкам.

«Наш фильм очень везучий. Везло с самого начала — с ритмом съемок и даже погодой: прошлой весной все десять дней съемок в Магадане светило яркое солнце, мы успели отснять все эпизоды в Мурманской области и вернуться в Москву за день до закрытия столицы на карантин», — рассказывает креативный продюсер фильма Марат Ким.

Источник фото: телеканал «360»

Анонс премьеры доверили медиахолдингу MAER. Цифровые афиши загорелись в Москве, Новосибирске, Челябинске и других крупных городах. Представители медиахолдинга MAER сообщили, что охват рекламной кампании «Белого снега» составит более 20 миллионов человек.

«Мы провели огромную глобальную кампанию по всей стране, это рекламная кампания на больших крупных медиафасадах, медиаэкранах. По нашим данным, увидели уже более 20 миллионов человек, будущих, я надеюсь, зрителей по всей стране. Ключевой регион у нас Москва, Московская область, где мы проводили эту масштабную кампанию», — отметил генеральный директор МАЕR Константин Майор.

Большая премьера состоится уже скоро — 4 марта — как раз во время экватора предстоящего ЧМ по лыжным видам спорта. Увидеть лучших лыжников можно будет в немецком Оберстдорфе, а историю непревзойденной Елены Вяльбе — во всех кинотеатрах страны.