    30 апреля 2020, 21:05

    Праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге не будут отмечать на набережной в этом году

    Дарья Морозова

    Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в этом году не будут проводить в традиционном формате из-за коронавируса. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на вице-губернатора города Эдуарда Батанова.

    «Маловероятно, что мы будем праздновать на набережной», — заявил Батанов.

    Пока больше ничего не известно. Обычно мероприятие проходит в центре города на набережной Невы. В прошлом году в праздновании участвовали почти 1,5 миллиона человек.