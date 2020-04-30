Праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге не будут отмечать на набережной в этом году
Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в этом году не будут проводить в традиционном формате из-за коронавируса. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на вице-губернатора города Эдуарда Батанова.
«Маловероятно, что мы будем праздновать на набережной», — заявил Батанов.
Пока больше ничего не известно. Обычно мероприятие проходит в центре города на набережной Невы. В прошлом году в праздновании участвовали почти 1,5 миллиона человек.