Православных активистов оскорбила анатомическая выставка на ВДНХ

Общественная православная организация «Сорок сороков» направила в Генпрокуратуру РФ заявления с просьбой оценить проведение анатомической выставки «Мир тела» на ВДНХ. Они уверены, что она оскорбляет чувства верующих.

«Для православного христианина смерть и отношение к телу человека является сакральным. Человек, который выставляет трупы напоказ, нарушает наше представление о трепетном отношении к человеку после смерти. С нашей точки зрения, это сатанизм и это оскорбляет чувства верующих. Право любого человека решить, что с его телом будут делать после смерти — кремировать, хоронить или оставить в дар науке. Но когда из этого делают шоу-бизнес, это и является оскорблением», — рассказал РИА «Новости» координатор движения Андрей Кормухин.

По его мнению, организация подобной выставки проходит по статье «Надругательство над телами умерших».

Движение «Сорок сороков» обратилось в Генеральную прокуратуру с заявлением по поводу выставки. В заявлении активисты также попросили проверить проведение выставки еще по двум статьям: «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Ранее заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что посетителям стоит задуматься, не унижает ли выставка человеческое достоинство, которым обладают в том числе мертвые люди. По его мнению, это эпатажное шоу с шок-контентом.

Выставка «Мир тела» открылась 12 марта на ВДНХ. Экспозиция состоит из реальных человеческих тел и органов, которые обработали с помощью метода полимерной пластинации. Способ основан на замене всей жидкости организма на застывающий пластик. Для пластинации используются только тела доноров. Организаторы задумали выставку в качестве образовательного проекта.

Ранее движение «Сорок сороков» и Фонд святой Екатерины провели в Екатеринбурге неделю традиционных семейных ценностей «Скрепа» в то время, когда в мире проходил ЛГБТ-прайд, напомнило Ura.ru.