Правнук Достоевского рассказал, как нужно читать произведения писателя

Правнук Федора Достоевского, Дмитрий Андреевич, ко дню рождения писателя поделился с газетой «Петербургский дневник» своими мыслями о знаменитом предке. Он рассказал, какие мифы о семье писателя не соответствуют действительности и как, по его мнению, нужно читать романы Достоевского.

По словам Дмитрия Андреевича, жену писателя Анну обычно представляют как суровую и неулыбчивую женщину. Однако в семье знают, что на самом деле это совсем не так.

«Мой отец постоянно вспоминал, что бабушка очень красиво и увлекательно рассказывала сказки. И вообще была большой выдумщицей и хохотушкой», — рассказал он.

Как потомок писателя, Дмитрий Андреевич тщательно поддерживает его наследие. В частности, следит за могилой Достоевского и занимается серьезным изучением его творчества. По его мнению, романы писателя стоит перечитывать несколько раз за жизнь — «по мере накопления опыта». Он рассказал, что сам перечитывает книги прадеда не реже, чем раз в пять лет и каждый раз находит в них что-то новое.

«В знакомстве с творчеством Достоевского необходимо пройти два этапа. На первом надо понять, что это некрасивое чтение. Вот, скажем, как мы воспринимаем Бунина? Тут вам и отточенный слог, и восхитительные эпитеты, и точные метафоры. А у Достоевского как бы некая неряшливость, но она потрясает своей информационной наполненностью. <…> Ну, а на втором этапе знакомства с произведениями Федора Михайловича нужно поверить ему в том, что все, о чем он пишет, может произойти даже с тобой. Нет, не так: это даже вообще все о тебе, сидит у тебя внутри и когда-нибудь в той или иной форме „выстрелит“», — поделился Дмитрий Андреевич.